Абакан, , 08:23 — REGNUM Двух браконьеров с девятью мешками мяса задержали в ходе рейдовых мероприятий в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

В мешках находились туши косули сибирской и двух маралов. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования мужчины подтвердили факт незаконной добычи.

Изъяты мешки с мясом, мотовездеход и одна единица незарегистрированного огнестрельного оружия. Проводятся следственные мероприятия.

В министерстве напомнили, что сезон охоты на данные виды копытных животных завершился в конце декабря. Ущерб от незаконной добычи, по предварительным данным, составил 540 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении рыбака, которого подозревают в установке сети поперек реки Выла.

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