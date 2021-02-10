Барнаул, , 08:14 — REGNUM Мэр Барнаула Вячеслав Франк утвердил комплекс противопаводковых мероприятий в весенне-летний период. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, документ предусматривает комплекс мер, которые будут предприняты городскими службами в целях организованного, своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, самое масштабное наводнение на территории Алтайского края случилось в начале июня 2014 года: стихийное бедствие в районах рек Бия, Катунь, Чарыш, а также в Республике Алтай побило все рекорды.

Под водой оказались десятки тысяч домов, а общий ущерб от паводка составил более 5 миллиардов рублей.

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