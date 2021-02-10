Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончавшийся также страдал тяжёлой сопутствующей патологией.

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Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 685 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 31 869, в том числе 103 выявлено за минувшие сутки. Выздоровели к настоящему времени 29 324 человека.

В стационарах не лечении находятся 824 пациента, на дому в амбулаторном режиме остаются ещё 966 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято — 894, свободно — 558 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,6%», — отметили в штабе.