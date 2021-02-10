Горно-Алтайск, , 08:05 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин побывал на месте пожара в здании вечерней школы Горно-Алтайска. По его словам, сообщение о пожаре поступило в 9:26 утра, передали ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

К моменту прибытия пожарных из здания были эвакуированы более ста человек, в том числе 80 детей. Пожару был присвоен второй ранг сложности, в ликвидации огня приняло участие 36 человек, задействовано также 10 единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электронагревателей.

«Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города», — отметил глава.

Добавим, что деревянное здание школы было построено в 1934 году.

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