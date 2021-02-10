Горно-Алтайск, , 08:03 — REGNUM Пожар в здании вечерней школы в Горно-Алтайске локализован. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Алтай.

«В 06:40 мск пожар локализован на площади порядка 1000 кв. м», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сообщение о пожаре по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Бориса Головина 6, в деревянном двухэтажном здании, где располагается вечерняя школа, поступило в 05:15 мск.

Кроме того, отмечается, что в результате возгорания, по предварительным данным, нет пострадавших. Помимо этого, уточняется, что к ликвидации пожара привлечено свыше 80 человек личного состава противопожарной службы и 20 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что деревянное двухэтажное здание вечерней школы загорелось утром 10 февраля в центре Горно-Алтайска (Республика Алтай) на улице Бориса Головина.