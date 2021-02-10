Владивосток, , 08:10 — REGNUM В СУ СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке Сергея Огая и его сына Алексея Огая, который был начальником учебно-методического управления этого же университета. Фигурантов обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Читайте также: Воронеж: в филиале госуниверситета морского и речного флота брали взятки

В ходе следствия установлено, что в 2017—2018 годах обвиняемые обеспечили победу фирмам своих знакомых (ООО «Ремонтно-строительная компания КФК») в проводимых университетом электронных аукционах на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров по максимальной стоимости.

Ими были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, не допущенных к проведению электронных торгов ввиду создания для них условий недобросовестной конкуренции.

На имущество отца и сына наложен арест на 3 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Воронежского филиала Государственного университета Морского и речного флота имени адмирала Макарова и её заместитель по учебной работе, обвиняемые в получении взяток, 8 февраля отправлены под домашний арест.