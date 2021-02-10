Барнаул, , 07:51 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2100 человек, причём 16 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 994 человека, +22 за последние сутки) и ОРВИ (22 400 человек, +143 вторые сутки подряд).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 40 786 человек (+175 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 354 (за последние сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключен 91 пациент (+3 за последние сутки).

С начала учебного года в крае выявлены 1775 детей с коронавирусом (+30 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 36 507 человек (+166 за последние сутки).

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