Иркутск, , 07:44 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1755 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 10 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 51 521 человек (+ 258 за последние сутки). Госпитализирован 1881 пациент (+13 за последние сутки).

Выздоровели 46 662 пациента (+ 303 за последние сутки). Как уже сообщало ИА, ещё 213 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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