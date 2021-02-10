Магдагачи, , 07:06 — REGNUM В посёлке Магдагачи 7 февраля перемёрз подземный водовод на территории больницы. Без водоснабжения остались учреждение здравоохранения и котельная, отапливающая его, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Был организован подвоз воды в больницу и на котельную. Как заверяют власти Приамурья отопление учреждения здравоохранения не прерывалось.

Министр ЖКХ области Алексей Тарасов рассказал, что был проложен временный водовод, но и он перемёрз.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ положен пожог», — уточнили в пресс-службе правительства Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 8 февраля приостановлена подача тепла и горячей воды в 64 дома, пять общеобразовательных школ и десять детских садов. Причиной стал прорыв на концессионном участке теплосети.