Челябинск, , 07:00 — REGNUM В Челябинске 53-летний гражданин отдал мошенникам 1,907 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

По словам мужчины, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил, что у гражданина несанкционированно перевели деньги со счёта, а также подана заявка на кредит в сумме 1,5 млн рублей. Для отмены звонивший посоветовал мужчине проехать в отделение банка, подать запрос на то, чтобы получить эту сумму, а после одобрения снять деньги и перевести их на указанный абонентский номер. А затем он оформил кредиты ещё в трёх банках и перевёл деньги мошенникам.

О факте обмана гражданин узнал от звонивших, они позднее позвонили ему и во всём признались. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства совершения преступления.