Магадан, Магаданская область, , 05:56 — REGNUM В Магаданской области 10 февраля продолжается циклон с ураганным ветром с метелью, максимальные порывы ветра — до 33 м/с зарегистрированы на востоке Ольского городского округа, до 26 м/с — в Северо-Эвенском районе. В Магадане порывы ветра достигают 24 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС Колымы.

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Из-за стихии отменены авиарейсы Магадан — Анадырь — Магадан и Якутск — Магадан — Якутск. Ледовая переправа через реку Яна открыта, проезд по автодорогам области обеспечен без ограничений.

Также отменены занятия в школах Северо-Эвенского городского округа, в Магадане для учеников 1−8 классов введено свободное посещение.

В службу спасения поступают сообщения об обрушении слабоукрепленных конструкций, повреждении кровель жилых домов. На места вызова в городе выезжают спасатели для устранения последствий. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.

Бухты Гертнера и Нагаева патрулируют инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России, рыбаков просят не выходить на лёд. Наблюдается отрыв части ледового поля в бухте Нагаева, а также разлом льда в районе островов Три брата.

Жителей Колымы просят принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда в населённых пунктах и за их пределы, туристам не выходить на маршруты. Родителям необходимо следить за местонахождением своих детей, по возможности не отпускать их на улицу. Автомобилистам по возможности поставить машину в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В готовности к реагированию на возможные ЧС находится группировка РСЧС в количестве 244 человек и 78 единиц техники.

В последующие два дня ожидается местами небольшой снег, метель, порывистый ветер до 15−20 м/с. Улучшение погоды прогнозируется с 12 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 10 февраля с самого утра бушевала стихия — ураганный ветер сносил кровли с домов, разрушал конструкции и автомобили.