Абуджа, , 05:45 — REGNUM Не менее 23 боевиков, причастных к нападениям на мирных жителей, ликвидировали в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что вооруженные боевики предприняли попытку нападения 9 января. В ответ нигерийская армия начала операцию по обезвреживанию нападавших. В результате спецоперации 23 боевика были уничтожены. Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января вооруженные боевики напали на полицейских в штате Кадуна на северо-западе Нигерии. В результате нападения погибли четверо сотрудников полиции.

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