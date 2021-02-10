Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:42 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по сообщению о том, что в Новокузнецке с крыши здания сошёл снег, в это время на крыльцо заходила женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уточняется, что инцидент произошёл в Центральном районе Новокузнецка. Женщина не пострадала.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки будет устанавливаться порядок очистки крыши от снега и кем он осуществляется. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате схода снега с крыши. Инцидент произошёл 7 февраля в Междуреченске. Снег сошёл с крыши ДК. Пострадала 65-летняя женщина.

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