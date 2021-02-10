Магадан, Магаданская область, , 04:01 — REGNUM В Магадане 10 февраля с самого утра бушевала стихия — ураганный ветер сносил кровли с домов, разрушал конструкции и автомобили.

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Накануне синоптики предупреждали, что прогнозируется штормовой ветер. «Весьма» опубликовала несколько фотографий с последствиями разгулявшейся стихии.

На припаркованные автомобили с крыши дома упали строительные материалы, а у другой машины ветром выдавило стекло. Пострадало от урагана и авто, припаркованное прямо возле городской мэрии — оторвался бампер.

Есть повреждения и у стеллы на въезде в Магадан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии устраняют последствия сильного ветра, который охватил 28 января несколько горных и предгорных районов республики. Особенно сильны были его порывы в Алагирском районе. В городе Алагире повреждены кровли школы-интерната и школы №3.