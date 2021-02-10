Южно-Сахалинск, , 03:19 — REGNUM В Южно-Сахалинске из-за прорыва ночью 10 февраля магистрального водопровода 2314 жителей в 15 многоквартирных домах остались без холодной воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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От водоснабжения был отключен участок от улицы Тельмана до Коммунистического проспекта. Аварийная бригада работала на месте прорыва до 05:00 по местному времени.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин утром 10 февраля провёл на месте аварии оперативное совещание. Дома, оставшиеся без холодной воды, будут переключены на другой водовод до полного устранения повреждения. Эти работы специалисты обещают завершить до обеда 10 февраля.

В зону отключения холодной воды не попали социальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новотроицке Оренбургской области 2 февраля произошла серьезная коммунальная авария. Второй день без холодного водоснабжения остаются жители 26 домов. Как сообщает областная прокуратура, проводится проверка по факту прорыва трубы водовода на ул. Советской.