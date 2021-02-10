Киншаса, , 03:15 — REGNUM Исламистские радикалы напали на деревню на востоке Демократической Республики Конго, сообщает пресс-служба вооруженных сил ДРК.

«По предварительным данным, погибли около десяти человек», — говорится в сообщении.

В нападении подозревают радикальную исламистскую группировку происхождением из Уганды. По данным военных, лагеря боевиков расположены на границе между ДР Конго и Угандой.

В то же время правозащитники утверждают, что погибшие являлись жителями другой деревни, на которую было совершено нападение ранее. Они пытались укрыться в горах, однако террористы их настигли и убили.