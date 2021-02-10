Якутск, , 03:20 — REGNUM В Якутске 10 февраля ранним утром загорелась одна из квартир двухэтажного дома по ул. 50 лет Советской Армии. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела женщины 82 лет и мужчины 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

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Пожарные прибыли на место происшествия через четыре минуты после вызова. На тот момент горела одна из квартир на втором этаже. Спасатели из горящего дома эвакуировали 30 человек из них пять детей. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и коридор на втором этаже на общей площади 39 кв.м.

На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении пожара было задействовано 12 единиц пожарной техники и 62 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме по улице Сони Морозовой, 188.