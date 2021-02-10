Нейпьидо, , 02:37 — REGNUM Полиция Мьянмы применила по протестующим боевые патроны для разгона демонстрации, передает телеканал NHK со ссылкой на врача одной из больниц страны.

По его словам, в ходе протестов два человека получили ранения после того, как полицейские открыли огонь. Одна из пострадавших, женщина, поступила в медучреждение с тяжелым ранением. По мнению врача, полиция использовала боевые боеприпасы, так как пуля прошла через шлем, который был надет на женщину, и застряла в голове.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мьянме проходят регулярные протестные акции против государственного переворота, совершенного военными 1 февраля. Уже задержаны десятки протестующих. Тем не менее на демонстрации в Мьянме продолжают выходить десятки тысяч людей.

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