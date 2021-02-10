Асунсьон, , 01:10 — REGNUM Самолет военно-воздушных сил Парагвая разбился недалеко от международного аэропорта парагвайской столицы Асунсьона, сообщает ABC Color.

В результате крушения самолета погибли семь человек. При этом один из находившихся на борту выжил, его госпитализировали в критическом состоянии. Других подробностей не сообщается, причины падения самолета пока не известны. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля вертолет совершил неудачную посадку недалеко от французского курорта Куршевель. В результате авиапроисшествия погибли два человека, еще трое получили различные травмы.