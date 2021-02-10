Сент-Пол, США, , 00:25 — REGNUM Не менее пяти человек получили ранения в ходе стрельбы в клинике города Баффало в американском штате Миннесота, 9 февраля сообщает газета Star Tribune со ссылкой на представителей экстренных служб.

Кроме того, после стрельбы в учреждении прогремел взрыв. Сотрудники клиники были выведены из здания. Агентство Associated Press распространило информацию о том, что полиция задержала подозреваемого в этом преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в городе Лафайетт в американском штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых ранил выстрелом из пистолета сотрудника учреждения и был взят под арест.

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