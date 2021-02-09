Екатеринбург, , 23:20 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме по улице Сони Морозовой, 188. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

В квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи. Сообщение об инциденте поступило диспетчеру в 18:44 по местному времени.

26 жильцов эвакуировались из пятиэтажки самостоятельно до приезда пожарных. Ещё 15 человек (из них четверо — дети) выбрались из дома спасатели с помощью специальных устройств. Пожар потушили в 19:25, ещё через 26 минут завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Никто не пострадал. Тушение пожара осложнилось сильным задымлением верхних этажей подъезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2021 года в Екатеринбурге пострадали двое человек в ходе пожара в административном здании.

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