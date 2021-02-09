Париж, , 22:07 — REGNUM В департаментах Франции, в наибольшей степени затронутых наводнениями в последние несколько дней, будет введен режим чрезвычайного положения. Об этом в ходе выступления перед депутатами Национального собрания сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

В ответ на вопрос депутата от департамента Приморская Шаранта, существенно пострадавшего от наводнения, о том, будет ли введен режим ЧП, министр ответил, что это произойдет в пятницу, 12 февраля.

Дарманен также добавил, что власти департаментов смогут «скоро получить всю необходимую помощь для восстановления инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в шести французских департаментах был введен режим»оранжевой угрозы» из-за возможных аномальных морозов, снега и града.

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