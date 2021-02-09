Куршевель, Франция, , 22:07 — REGNUM В результате неудачной посадки вертолета недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель, погибли два и были ранены три человека. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Le Figaro.

Уточняется, что на борту гражданского вертолета, который разбился у горы Шарве, находились пять человек. Спасатели тут же отправились на помощь и смогли спасти жизни трех пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 февраля двухдвигательный самолет бизнес-класса совершил жесткую посадку во французском аэропорту Пари-Ле-Бурже в Париже, в результате чего были ранены четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Парижа