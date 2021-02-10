Чебоксары, , 06:45 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя и бухгалтера сельхозпредприятия. Их подозревают в попытке хищения более 2,5 млн рублей из бюджета под видом возмещения НДС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Расследование началось летом 2019 года. В поле зрения полицейских попали руководитель и бухгалтер одного из аграрных предприятий Козловского района. Правоохранители установили, что фигуранты уголовного дела представили в налоговую службу фиктивные документы о сельхозработах, пытаясь незаконно получить из бюджета возмещение НДС на 2,5 млн рублей.

Также полицейские выявили факт незаконного образования юрлица, и в ходе обысков в Казани обнаружили «множество печатей и документацию различных фирм и предприятий».

Уголовные дела расследовались по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Дело передано в Цивильский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделений почтовой связи, обвиняемой в мошенничестве на 860 тыс. рублей. Следствие полагает, что она вносила подложные документы. Дело ушло в суд.

Подробнее: Почтальона в Чувашии обвинили в присвоении крупной суммы