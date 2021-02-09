Воронеж, , 20:28 — REGNUM В Воронеже следователи организовали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, зафиксировавшей нападение бродячих собак на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Свидетели рассказали в соцсетях, что в районе школы на улице Циолковского стая бродячих собак напала на девочку. На видео девочка убегает от собак, которых затем отпугивают местные жители. Воронежцы пожаловались, что проблема бездомных животных никак не решается чиновниками.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.