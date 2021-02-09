Нижний Новгород, , 19:04 — REGNUM Следователи управления МВД Нижегородской области передали на рассмотрение Пресненского суда Москвы уголовное дело о хищении 255 млн рублей при строительстве завода имени 70-летия Победы в Нижнем Новгороде, передает «Коммерсантъ».

Владельца генерального подрядчика — компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева обвиняют в том, что в 2013 — 2015 годах он вывел эту сумму из выданного ему аванса, не выполнив при этом до конца обязательства по постройке нового предприятия, которое входит в состав госконцерна «Алмаз-Антей».

По имеющейся у следствия информации, эти деньги известный московский бизнесмен направил на строительство домов и дорог на космодроме «Восточный», где компания также являлась подрядчиком при реализации нескольких строительных проектов.

Свою вину в совершенном преступлении ни сам Сергей Дегтярев, ни его дочь Евгения Дегтярева, ни другие фигуранты уголовного дела признать отказываются.