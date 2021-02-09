Йошкар-Ола, , 19:01 — REGNUM В Марий Эл утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении индивидуального предпринимателя, который арендовал имущественный комплекс бывшего совхоза «Овощевод». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый не предпринял мер для ограничения доступа посторонних на неэксплуатируемый объект, не выполнил мероприятий по его консервации, не произвел закрытие технических отверстий на кровле здания. В результате в феврале прошлого года 12-летний подросток упал с крыши заброшенного овощехранилища в вентиляционное отверстие. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

«За причинение смерти по неосторожности законом предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне суд Марий Эл вынес приговор в отношении 59-летнего начальника строительного участка ОАО «Марспецмонтаж» по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина руководил строительством одного из многоквартирных домов в Звенигово. Он знал о практически остановившихся работах на объекте, но не предпринял меры для обеспечения охраны стройплощадки. В августе 2020 года несколько подростков играли на стройплощадке, один из них — 15-летний мальчик — упал с высоты около 1,5 метров на бетонные конструкции. Через несколько дней от полученных травм он скончался в больнице.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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