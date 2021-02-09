Стокгольм, , 19:57 — REGNUM По данным издания Dagens Medicin, снежная буря в Германии заставила временно остановить поставки вакцины Pfizer в Швецию. Задержки должны быть связаны с остановкой рейсов.

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«Нам сообщили, что из-за шторма в Германии был задержан самолет с вакциной фармацевтической компании Pfizer в Швецию. Мы получили сообщение вчера утром и получили аналогичное сообщение сегодня, во вторник (9 февраля — прим. ИА REGNUM). Последнее сообщение, которое мы получили, заключается в том, что рейс из Германии должен приземлиться в Арланде завтра рано утром», — заявил журналистам Dagens Medicin представитель Университетской больницы в Уппсале Ханс Шёберг.

Отмечается, что вакцина не будет доставлена в срок в следующие лены Швеции: Евлеборг, Даларна, Норрботтен и Готланд.

В руководстве Pfizer уже пообещали держать в курсе Агентство общественного здравоохранения Швеции о новых сроках поставки.

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