Набережные Челны, Татария, , 18:56 — REGNUM Пассажирский микроавтобус загорелся во время движения во вторник, 9 февраля, в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 14:50 на Набережночелнинском проспекте возле остановки «Челныгорстрой».

"В движении загорелся микроавтобус Ford Transit маршрута №26», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне в момент возгорания находились 11 человек, в том числе двое детей. Все они вышли самостоятельно, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что в качестве причины пожара рассматриваются действия злоумышленников. По предварительной информации, двое молодых людей подожгли сиденье микроавтобуса и вышли. Личности предполагаемых поджигателей уже установлены.