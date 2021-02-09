Салехард, , 18:37 — REGNUM Глава Салехарда Алексей Титовский спас от собак двух землячек — мать с дочкой. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ямал-Регион».

Жительница Салехарда сообщила телевизионщикам, что утром её и несовершеннолетнюю дочь окружили две агрессивные собаки.

«Они не давали перейти улицу. Люди рядом переходили улицу, но никто не остановился и не помог отогнать собак. Машины проезжали, но ни одна не остановилась», — сетует женщина.

Из единственного автомобиля, который остановился, вышел глава Салехарда Алексей Титовский и перевёл женщину с ребёнком через дорогу.

«В результате собаки от нас отстали. Выражаю огромную благодарность Алексею Леонидовичу, он поступил как настоящий мужчина, как человек!», — говорит женщина.

Примечательно, что агрессивные собаки были с ошейниками. Сам Алексей Титовский лишь подтвердил подлинность истории, отметив необходимость повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула.