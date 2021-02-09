Стокгольм, , 18:54 — REGNUM С 29 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 73 случая. Такие данные 9 февраля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 188 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 596 174 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 8 112 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 308 622 человека, вторую — 76 103 человека.

По состоянию на 9 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 237 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.

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