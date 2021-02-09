Тверь, , 18:10 — REGNUM По подозрению в убийстве 13-летней девочки в Тверской области задержан её 33-летний отчим, житель города Нелидово, сообщили 9 февраля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Об исчезновении в Нелидово 13-летней девочки стало известно 6 февраля. Тело ребенка было обнаружено при проведении следователями осмотра одной из комнат квартиры, где она проживала с матерью и её сожителем. На теле подростка были обнаружены признаки насильственной смерти. По версии следствия, 33-летний житель города Нелидово Тверской области задушил дочь сожительницы шарфом, а затем скрылся из квартиры. С собой он забрал ценные вещи.

По факту убийства ребенка, а также кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. 9 февраля подозреваемого задержали в Твери. В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.