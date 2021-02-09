Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали передвигавшуюся на автомобиле семейную пару, которая перевозила наркотические вещества в одежде своего четырехлетнего сына. Супругов остановили за ночную езду по «встречке». Об этом происшествии 9 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Машину Chery остановили в ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 по Ташкентской улице. за рулем находился 42-летний петербуржец, а на пассажирском сидении — его 42-летняя жена с четырехлетним ребенком на руках.

«Инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение пары, которая явно нервничала. Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа», — рассказали в Главке МВД.

Во время досмотра у супругов изъяли наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика.

«Ребенок был помещен в специализированное учреждение под наблюдение специалистов, после чего полицейские с привлечением органов опеки решили вопрос о передаче мальчика под присмотр его бабушке», — подытожили в пресс-службе.

В отношении родителей ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Они оба задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО