Сан-Томе, 9 февраля 2021, 17:30 — REGNUM О похищении пиратами рыболовного судна Lianpengyu в Гвинейском заливе сообщает 9 февраля Dryad Global.
Lianpengyu шло под флагом Габона, когда его захватили пираты. Они используют судно для нападений на другие корабли.
На Lianpengyu находятся 14 граждан Китая. Судно находится в 112 морских милях от острова Сан-Томе. Инцидент произошёл несколько дней назад.
По данным портала, захваченное судно пираты использовали для попытки нападения на танкер Seaking под флагом Багамских островов. Это произошло накануне, 8 февраля, в Гвинейском заливе, причём танкеру удалось уйти.
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