Сан-Томе, , 17:30 — REGNUM О похищении пиратами рыболовного судна Lianpengyu в Гвинейском заливе сообщает 9 февраля Dryad Global.

Lianpengyu шло под флагом Габона, когда его захватили пираты. Они используют судно для нападений на другие корабли.

На Lianpengyu находятся 14 граждан Китая. Судно находится в 112 морских милях от острова Сан-Томе. Инцидент произошёл несколько дней назад.

По данным портала, захваченное судно пираты использовали для попытки нападения на танкер Seaking под флагом Багамских островов. Это произошло накануне, 8 февраля, в Гвинейском заливе, причём танкеру удалось уйти.

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