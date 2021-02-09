Ярославль, , 17:18 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту ночного нападения иностранных граждан на сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Ярославской области.

Момент нападения Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM поздним вечером 8 февраля сотрудники патрульной службы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Пассажиры машины начали избивать полицейских, после чего один из сотрудников ГИБДД применил табельное оружие.

«По данному факту следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

В машине, остановленной полицейскими, находилось минимум три человека, все они граждане одного из государств ближнего зарубежья.

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