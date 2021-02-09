Луганск, 9 февраля 2021, 16:57 — REGNUM Украинский капеллан задержан при попытке продать наркотические вещества боевикам ВСУ, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Инцидент произошёл в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» ВСУ.
Представители духовного управления капелланов украинской церкви были направлены в армейские ряды, чтобы поднять уровень морально-психологического состояния и выявить военных, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков.
Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что ВСУ стараются скрыть этот инцидент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Народная милиция ЛНР проинформировала, что в зоне так называемой операции объединённых сил боевики ВСУ покупают наркотики — при посредничестве офицеров, находящихся в сговоре с украинскими пограничниками.
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