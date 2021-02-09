Архангельск, , 16:45 — REGNUM Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменений приговор в отношении каннибала из Архангельска, убившего трех человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, Эдуарда Селезнева приговорили к пожизненному сроку еще в 2019 году. Было установлено, что он убил трех мужчин, а их останки частично употребил в пищу. Долгое время о пропаже убитых никто не сообщал — один из них считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении в полицию не заявлял.

Защита признанного вменяемым Селезнева с приговором не согласилась и обжаловала его в Верховном суде.