Рабат, , 19:56 — REGNUM Марокканская певица Санаа Мохамед подверглась угрозам расправы из-за своего музыкального сотрудничества с израильским коллегой Эльканом Марциано, сообщает израильский 12-й канал.

Санаа Мохаммед отменила интервью с израильским СМИ на фоне негативной реакции. По словам Марциано, он много общался с ней, будучи и сам по происхождению марокканцем: «так что это сотрудничество — захватывающее и величайший подарок, который я мог бы получить».

Израильский артист добавил, что хотел бы выступить перед марокканским королем.