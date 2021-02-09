Афины , , 18:56 — REGNUM Группа антиавторитаристов совершила налет на Афино-Македонское информационное агентство (AMNA) 9 февраля, сообщает агентство.

Нападавшие бросали листовки и выкрикивали лозунги в поддержку Димитриса Куфодинаса. Группа вошла в здание, где размещается агентство, поднялась на первый этаж, держа в руках дымовую шашку, повесила баннеры с балкона и пробыла там несколько минут, прежде чем полиция прибыла на место происшествия.

Димитрис Куфодинас — преступника из организации «17 ноября», которая действовала в 1973—2002 годах и осуществила 103 террористических акта в Европе, Великобритании и США. Куфодинас осужден на 11 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в 11 убийствах, в разбойных нападениях и взрывах.