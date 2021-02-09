Москва, 9 февраля 2021, 16:14 — REGNUM В Москве задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.
Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Инцидент произошёл 23 января на незаконной акции протеста в центре Москвы возле Страстного бульвара. Мужчина, по данным следствия, «нанёс сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища».
В пресс-службе уточнили, что задержанному предъявлено обвинение. Также на YouTube-канале СК разместили видеоролик, на котором, в частности, демонстрируются кадры с моментом нападения.