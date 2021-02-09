Тюмень, , 16:01 — REGNUM В Тюмени оштрафован начальник юридического отдела администрации Тюмени, который в сентябре 2020 года опубликовал на официальном сайте областной столицы недостоверную информацию о завершении работ по благоустройству сквера на улице Газовиков, 23в. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

О недоделках в сквере на улице Газовиков, 23в и об отчёте о «завершении работ» в прокуратуру Тюменской области доложили общественники. После проверки надзорного ведомства в сквере появилось освещение, установлены скамейки, урны, оборудованы велопарковки, высажены деревья.

Кроме того, тюменские активисты ОНФ выяснили, что благоустройство сквера должно было завершиться ещё в июле 2019 года. На пандемию коронавируса затяжные работы не спишешь. Стоимость контракта на обустройство сквера — свыше пяти миллионов рублей. Подрядчик нарушил срок сдачи более, чем на год. При этом он не внесён в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

В результате проверки начальник юридического отдела мэрии Тюмени привлечён к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.