Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 15:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возобновлены поисковые работы после аварии, произошедшей летом 2020 года. Спасатели и волонтеры ищут тело 14-летнего подростка, который находился в автомашине ВАЗ-2109 в момент падения в реку Баксан, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июня 2020 года. Машина сорвалась в пропасть в ущелье реки Баксан. Инцидент произошел на автодороге между городом Тырныауз и селением Былым. В момент ДТП в автомобиле находилось три человека. В первые дни после трагедии были обнаружены тела двоих человек — 22-летней девушки и подростка, которому было 17 лет. Третьего потерпевшего обнаружить не удалось, несмотря на многодневные поиски.

Как сообщили в МЧС, поисковые работы в Эльбрусском районе были возобновлены 9 февраля. В них участвуют более 160 человек, в том числе 79 сотрудников МЧС, добровольцы, работники районной администрации. В работах используется беспилотный летательный аппарат.

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