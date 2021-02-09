Сантьяго, , 16:08 — REGNUM В посёлке Мауле, расположенном в центральной части Чили, неизвестные похитили порядка 40 доз ковид-вакцины, хранившихся в морозильной камере. Препарат предназначался для иммунизации жителей одноименной коммуны. Об этом сообщила газета La Tercera.

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В региональном министерстве здравоохранения Мауле уточнили, что «данный факт ни в коем случае не повлияет на непрерывность процесса вакцинации, который будет продолжать свой обычный ход в регионе по графику, установленному министерством здравоохранения».

Потеря 40 доз вакцины Sinovac была обнаружена в одной из местных больниц 8 февраля. После подачи жалобы местными органами министерства здравоохранения сотрудники полиции проводят расследование для выявления виновных в преступлении, которое «угрожает общенациональной кампании иммунизации в условиях пандемии коронавируса».

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