Киев, , 15:35 — REGNUM Боевики ВСУ открыли огонь по автомобилю, в котором два человека ехали в сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба штаба Операции объединённых сил (ООС).

«К блокпосту механизированного батальона в районе населённого пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал, а наоборот — увеличил скорость», — говорится в сообщении.

После предупредительного выстрела в воздух украинские силовики расстреляли автомобиль. Водитель и пассажир погибли, заявили в пресс-службе.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 единиц боеприпасов.

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