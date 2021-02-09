Киев, 9 февраля 2021, 15:35 — REGNUM Боевики ВСУ открыли огонь по автомобилю, в котором два человека ехали в сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба штаба Операции объединённых сил (ООС).
После предупредительного выстрела в воздух украинские силовики расстреляли автомобиль. Водитель и пассажир погибли, заявили в пресс-службе.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 единиц боеприпасов.
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