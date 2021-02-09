Домодедово, Московская область, , 15:08 — REGNUM Полицейские задержали в подмосковном Домодедово руководителя одной из местных управляющих компаний, который подозревается в хищении 30 млн рублей. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что одна из местных УК создала экономически необоснованную задолженность перед муниципальной ресурсоснабжающей организацией, совершив таким образом хищение порядка 30 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 68-летнего местного жителя, являющегося руководителем управляющей компании». По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска направили в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя управляющей компании. Его обвинили в хищении средств жильцов при оплате ЖКУ.

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