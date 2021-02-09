Киев, , 15:00 — REGNUM Рейтинг доверия украинских политиков возглавил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. К такому выводу пришли сотрудники социологического Центра Разумкова, опубликовавшие 9 февраля результаты опроса.

Как следует из отчёта, Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных, а не доверяют — 53%. На втором месте находится президент Украины Владимир Зеленский — 26,5% доверяют и 65,5% не доверяют, за ним следует сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко 22% и 70% соответственно.

Наименьшим доверием общества пользуется премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ему доверяют 8% и не доверяют 71,5% респондентов.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2019 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центр Разумкова определил, что в случае внеочередных выборов президента Украины за Зеленского готовы проголосовать 3% тех, кто определился с выбором.

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