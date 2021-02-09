Южно-Сахалинск, , 14:57 — REGNUM Военно-транспортный самолёт Ан-12 потерпел аварию при посадке на аэродроме Буревестник курильского острова Итуруп. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Девятого февраля в 3:35 минут (мск) при совершении посадки после планового полёта в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолёта Ан-12 произошёл подлом носовой и левой стоек шасси», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, и что самолёт в результате этого не получил никаких значительных повреждений.

Также указывается, что в настоящее время на месте происшествия работает комиссия Восточного военного округа, которая устанавливает причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двухмоторный самолёт бизнес-класса совершил жесткую посадку во французском аэропорту Пари-Ле-Бурже в Париже, в результате чего были ранены четыре человека.