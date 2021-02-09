Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM В Екатеринбурге начала доследственная проверка по факту обнаружения в иномарке трупа мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Предварительно выяснено, что на теле нет признаков насильственной смерти. «Автомобиль, за рулём которого был указанный мужчина, остановился после столкновения со столбом», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло на улице Куйбышева. Проводится судмедэкспертиза, по итогам которой станет ясна точная причина смерти.

Установлена личность умершего — это местный житель 1956 года рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили дело после смерти ребёнка из-за пожара в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

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