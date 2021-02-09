Брянск, 9 февраля 2021, 14:52 — REGNUM Деятельность международного преступного сообщества, обеспечивающего незаконный въезд иностранцев на территорию России, пресекли сотрудники правоохранительных органов в Брянске. Организаторы получали с каждого мигранта более 350 долларов США, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального УМВД.
Следствие считает, что в преступную деятельность были вовлечены не менее 15 человек. В задачи участников группы входил поиск нуждающихся в работе граждан стран ближнего зарубежья и их перевозка в Россию.
Участников преступной группы задержали в Брянском районе с поличным во время спецоперации — в очередной раз злоумышленники перевезли 12 иностранцев. Одновременно прошли задержания предполагаемого организатора и других сообщников на территории Брянска, Клинцовского района Брянской области, а также в Московской области.
Возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла у преступников банковские карты, наличные деньги, черновые записи, радиостанции, мобильные телефоны, автомобили и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Восемь подозреваемых заключены под стражу.