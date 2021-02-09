Брянск, , 14:52 — REGNUM Деятельность международного преступного сообщества, обеспечивающего незаконный въезд иностранцев на территорию России, пресекли сотрудники правоохранительных органов в Брянске. Организаторы получали с каждого мигранта более 350 долларов США, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Следствие считает, что в преступную деятельность были вовлечены не менее 15 человек. В задачи участников группы входил поиск нуждающихся в работе граждан стран ближнего зарубежья и их перевозка в Россию.

«Для нелегальной транспортировки иностранцев использовались возможности предпринимателей и юридических лиц, которые занимались международными пассажирскими перевозками. При этом перевозка мигрантов российским работодателям осуществлялась в обход автомобильных пунктов пропуска через государственную границу. За эти услуги каждый из иностранцев должен был заплатить более 350 долларов США или аналогичную сумму в другой валюте», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участников преступной группы задержали в Брянском районе с поличным во время спецоперации — в очередной раз злоумышленники перевезли 12 иностранцев. Одновременно прошли задержания предполагаемого организатора и других сообщников на территории Брянска, Клинцовского района Брянской области, а также в Московской области.

Возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла у преступников банковские карты, наличные деньги, черновые записи, радиостанции, мобильные телефоны, автомобили и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Восемь подозреваемых заключены под стражу.