Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM В Ленобласти спасают терпящих бедствие 15 рыбаков, которые дрейфуют на оторвавшейся льдине в районе форта Серая Лошадь на Финском заливе в Ломоносовском районе. Об этом 9 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

ЧП произошло днем 9 февраля в районе Шепелево (форт Серая Лошадь). Сообщение о том, что оторвалась льдина, на которой находились 15 человек, поступило в службу «112».

"Службы МЧС и ЦУКС приступили к спасению людей», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Ленинградской области сотрудниками линейного пункта транспортной полиции в порту Выборг совместно с представителями Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленобласти были проведены профилактические мероприятия, направленные на пресечение выхода и выезда граждан на ледовое покрытие водных объектов в период действующего запрета.